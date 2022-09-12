Программист проект на laravel

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок531 просмотр

У меня есть начатый проект на ларавеле

для начала требуется сделать 7 задач

https://docs.google.com/document/d/17lniCrxCFAzqFoQcmO126hsznd6LEoLtooixH31pPtw/edit?usp=sharing

Строю интересный проект, финансовый

Есть Гитхаб, нужен хороший код.

оплата в 2 этапа, после данного, будет новое тз.

Laravel
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