База для автоматизации учёта клиентов в Детском центре

Нужно создать интуитивно понятную базу для автоматизации учета детского центра (клиенты, расписание, распределение детей по типу занятий, и педагоги, и учёт посещаемости, возвратов денег за пропуски, заработной платы сотрудников, и оплаты и остаток денежных средств по абонементу)

Отчёт посещаемости по группам, по педагогам, по приходу денежных средств за минусом зп педагога по группам), а также общий приход денежных средств и за минусом зарплат педагогов