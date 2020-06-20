База для автоматизации учёта клиентов в Детском центре

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Закрыт10 заявок1174 просмотра

Нужно создать интуитивно понятную базу для автоматизации учета детского центра (клиенты, расписание, распределение детей по типу занятий, и педагоги, и учёт посещаемости, возвратов денег за пропуски, заработной платы сотрудников, и оплаты и остаток денежных средств по абонементу) 

Отчёт посещаемости по группам, по педагогам, по приходу денежных средств за минусом зп педагога по группам), а также общий приход денежных средств и за минусом зарплат педагогов

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