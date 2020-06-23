Задание по https://alitu.com/, нужно зарегаться там и составить архитектуру сервиса. 1. Нужно спроектировать бэкенд часть для проекта. 2. Создать схему базы данных для проекта для postgres в виде SQL ...
Сбор базы парсинг лидген лидогенерация
Нужно собрать базу данных - тематика- криптовалюта. +если у вас уже имеются спарсенные базы
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