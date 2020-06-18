Нужно сделать все. как указано в задании.
Построить DFD диаграмму
Требуется построить не сложную DFD диаграмму для сервиса по принятию заказов на ремонт техники.
Все необходимые входные данные я предоставлю
Заявки фрилансеров
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