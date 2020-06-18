Построить DFD диаграмму

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки709 просмотров

Требуется построить не сложную DFD диаграмму для сервиса по принятию заказов на ремонт техники. 

Все необходимые входные данные я предоставлю

5 лет назад
olegfriday
Фрайдей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мкртич
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад