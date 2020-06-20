Холодная база 500 адресов
Составить архитектуру сервиса backend
Задание по https://alitu.com/, нужно зарегаться там и составить архитектуру сервиса.
1. Нужно спроектировать бэкенд часть для проекта.
2. Создать схему базы данных для проекта для postgres в виде SQL файла. В описании написать что значит каждое поле.
3. Создать документ где будет указано какие endpoints нужно создать, с какими данными на входе и на выходе в формате json.
4. Используемые технологии postgres redis rabbitmq.
Заявки фрилансеров
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