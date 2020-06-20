Составить архитектуру сервиса backend

Задание по https://alitu.com/, нужно зарегаться там и составить архитектуру сервиса.

1. Нужно спроектировать бэкенд часть для проекта.

2. Создать схему базы данных для проекта для postgres в виде SQL файла. В описании написать что значит каждое поле.

3. Создать документ где будет указано какие endpoints нужно создать, с какими данными на входе и на выходе в формате json.

4. Используемые технологии postgres redis rabbitmq.