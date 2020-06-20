Составить архитектуру сервиса backend

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки1029 просмотров

Задание по https://alitu.com/, нужно зарегаться там и составить архитектуру сервиса.

1. Нужно спроектировать бэкенд часть для проекта.

2. Создать схему базы данных для проекта для  postgres в  виде SQL файла. В описании написать что значит каждое поле.

3. Создать документ где будет указано какие endpoints нужно создать, с какими данными на входе и на выходе в формате json. 

4. Используемые технологии postgres redis rabbitmq.

PostgreSQLRedisSQL
5 лет назад
khigor7777
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад