Специалист по базам данных

Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал. Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение ...