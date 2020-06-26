Специалист по базам данных

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Закрыт3 заявки710 просмотров

Необходимо написать автоматизатор для работы со сторонним ПО под windows, и на основании результатов работы этого ПО сформировать базу данных.

5 лет назад
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