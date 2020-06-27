Написать алгоритм обработки данных

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Закрытнет заявок331 просмотр

Тестовое задание написания алгоритма обработки данных. 

1.Требуется написать техническое задание на автоматический алгоритм связки исходных данных и эталонных. 

2. Требуется описать правила алгоритма, который удалял бы невалидные

телефоны (заведомо некорректные) и приводил к нормализованному виду

остальные номера телефонов.

5 лет назад
guest_15779792486096
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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