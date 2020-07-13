Сверстать меню на примере указанного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок824 просмотра

Необходимо сверстать меню как на указанном сайте - https://admnvrsk.ru 

5 лет назад
Cherces
Адам 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

artfal11
Ильшат 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству! Качество работы и время выполнения заказа на высоте!
Задача поставлена четко и ясно! Рекомендую! Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Мирослав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Юлия
 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Илья
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Александр
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
89 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
90 отзывов
5 лет назад
Денис
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
artfal11
Ильшат 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Айдар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить html-верстку одного горизонтального меню. (css)

    Файл тут http://anekdotov.net/foma/ С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы на десктопе ничего не изменилось, а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

    Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот.  Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать в элементоре первый экран лендинга

    Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга  https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...

    Elementor
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки интернет-магазина на движок

    Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка блока для сайта на Wordpress

    Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки,   при пролистывании слайда,  соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доверстать лэндинг/сделать адаптив

    Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить.  (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • HTML-верстка сайта

    Задача: Сайт www.sbexpert.ru не доверстал один умелец Кирилл Яковлев (фрилансер, обитает здесь на Weblancer, деньги получил в полном объеме и стал скрываться...) Необходимо привести все в порядок. Есть макет https://www.figma.com/file/lfr9OdGM69P08h0XWD68uh/Landing-Page-1?node-id=0:1 Возьметесь?

    HTMLNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт

    $100

    ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!! Нужен сайт, один в один как mgsmebel.ru Со всем наполнением, можно без конструкторов, с возможностью редактирования всего сайта. CMS желательно выбирать WordPress + WooCommerce копирование ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт под ключ на WP

    Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал: Верстка+ натяжкаперенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,калькулятор,подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )В дизайне этого блока нет, ...

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад