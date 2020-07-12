Исправить html-верстку одного горизонтального меню. (css)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок574 просмотра

Файл тут http://anekdotov.net/foma/

С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы

на десктопе ничего не изменилось,

а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) и находились каждый прямо  под своим эмодзи из верхнего 'instamenu'. Перенос на вторую строку части элементов "menudown' не должен быть возможен ни при каких обстоятельствах.

При этом работоспособность выпадающего меню 'menudown' не должна пострадать.

CSSHTML
5 лет назад
realtobolon
Денис 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vojdF
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Задание сделано почти моментально. Рекомендую.
Четкая постановка задач, быстрая обратная связь. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Клен
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Володимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
vojdF
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Нарбек
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Ильшат
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций

    Добрый день! нужно оживить верстку, а имеено написать небольшой скрипт динамического изменения цены при выборе опций (4шт), см.Скриншот.  Цифры статичные, будут прописаны в скрипте. Базовая цена будет разной в разном товаре и нужно будет плюсовать ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать в элементоре первый экран лендинга

    Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга  https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия = это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm = что по факту ...

    Elementor
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натяжка верстки интернет-магазина на движок

    Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка блока для сайта на Wordpress

    Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки,   при пролистывании слайда,  соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доверстать лэндинг/сделать адаптив

    Всем привет. Необходимо доработка верстки по макету. Веб сверстан с ошибками, которые нужно исправить.  (в архиве с версткой указаны пункты которые нужно исправить https://yadi.sk/d/5wUtsiQamU_vPQ) + нужно сделать адаптив в соответствии с макетом, полностью гибкий и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • HTML-верстка сайта

    Задача: Сайт www.sbexpert.ru не доверстал один умелец Кирилл Яковлев (фрилансер, обитает здесь на Weblancer, деньги получил в полном объеме и стал скрываться...) Необходимо привести все в порядок. Есть макет https://www.figma.com/file/lfr9OdGM69P08h0XWD68uh/Landing-Page-1?node-id=0:1 Возьметесь?

    HTMLNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт

    $100

    ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!! Нужен сайт, один в один как mgsmebel.ru Со всем наполнением, можно без конструкторов, с возможностью редактирования всего сайта. CMS желательно выбирать WordPress + WooCommerce копирование ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт под ключ на WP

    Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал: Верстка+ натяжкаперенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,калькулятор,подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )В дизайне этого блока нет, ...

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад