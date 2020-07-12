Исправить html-верстку одного горизонтального меню. (css)

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С помощью CSS исправить верстку 'menudown' так чтобы

на десктопе ничего не изменилось,

а на _всех_ мобильных устройствах элементы .menudown LI были бы отцентрированы (сейчас сдвинуты влево) и находились каждый прямо под своим эмодзи из верхнего 'instamenu'. Перенос на вторую строку части элементов "menudown' не должен быть возможен ни при каких обстоятельствах.

При этом работоспособность выпадающего меню 'menudown' не должна пострадать.