Адаптивная UX/UI верстка чата

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок2456 просмотров

Добрый день, заказывал дизайн + верстку на свой проект, но в итоге всё сделано было очень криво и косо.

Хочу найти реально профи своего дела для адаптивной верстки UX/UI

Ищу  человека, который может показать в портфолио реально годные и рабочие проекты именно мобильной верстки

Сайт, на котором нужно всё переделать и навести порядок.

https://noname.chat/

Нужно чтобы сайт был адаптивен на всех устройствах, кликались кнопки, писался текст, плавные анимации и красивые переходы и выглядело всё как будто это приложение на телефоне, а не веб-сайт.  Если вы посмотрели сайт и не увидели проблем, то не оставляйте заявку пожалуйста :)

Нужен человек, который сам работал с десятками мощных проектов, который сам знает как лучше сделать и переделать мой проект в лучшую сторону.  Я хочу чтобы человек знал как сделать то или иное действие с ux/ui

5 лет назад
bratoz
Саша 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Аршак
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айк
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад