Добавить валидацию полей в верстку формы

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Завершен12 заявок466 просмотров

Необходимо добавить пошаговую валидацию полей вот в такую форму.

https://yadi.sk/i/mTG5YXE3i10YMA

https://yadi.sk/i/s6dNmLdoRSCnqQ

Саму верстку прикладываю. 

Задачка достаточно срочная, не учебная:) Откликайтесь, пожалуйста, только если можете быстро сделать.

5 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vojdF
27 лет
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5 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Была поставлена четкая и понятная задача, быстрая оплата! Приятное сотрудничество.

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