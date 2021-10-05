ВЕРСТКА КРОСБРАУЗЕРНЫХ АДАПТИВНЫХ САЙТОВ
Front-end developer
Опыт больше 3 лет
Моя цель - чтоб мой заказчик был доволен.
Плюшки от меня:
- Всегда на свзяи;
- Возможна поддержка верстки при необходимости после завершения заказа;
- ВСЕГДА сообщаю и исправляю мелочи в дизайне;
- Реализация бесплатного адаптива при необходимости с макетов ПК;
- Онлайн проверка сайта при необходимости;
- Помогу сделать техническое задания;
- ВСЕ ДЕЛАЮ В СРОКИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ И РАНЬШЕ;
- Адекватная цена
e-mail:[email protected]
telegram: https://t.me/maksymluts
Портфолио
- Beautis - интернет-магазин косметики28 просмотров
- Интернет-магазин котлов36 просмотров
- Nice-boost - сайт прокачки аккаунтов33 просмотра
- TravelViza - верстка сайта для заказа виз39 просмотров
- UTC - сайт шиномонтажа26 просмотров
- Ya Bao - сайт доставки китайской еды29 просмотров
- Верстка интернет-магазина "Нейротренажеры"34 просмотра
- Адаптивная верстка с формой авторизации72 просмотра