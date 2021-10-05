soint

Максим Луць soint

 
25 летУкраина/Луцк
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ВЕРСТКА КРОСБРАУЗЕРНЫХ АДАПТИВНЫХ САЙТОВ

Front-end developer

Опыт больше 3 лет

Моя цель - чтоб мой заказчик был доволен.

Плюшки от меня:

  • Всегда на свзяи;
  • Возможна поддержка верстки при необходимости после завершения заказа;
  • ВСЕГДА сообщаю и исправляю мелочи в дизайне;
  • Реализация бесплатного адаптива при необходимости с макетов ПК;
  • Онлайн проверка сайта при необходимости;
  • Помогу сделать техническое задания;
  • ВСЕ ДЕЛАЮ В СРОКИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ И РАНЬШЕ;
  • Адекватная цена
Контакты:

e-mail:

 [email protected]

telegram: https://t.me/maksymluts