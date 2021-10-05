ВЕРСТКА КРОСБРАУЗЕРНЫХ АДАПТИВНЫХ САЙТОВ

Front-end developer

Опыт больше 3 лет

Моя цель - чтоб мой заказчик был доволен.

Плюшки от меня:

Всегда на свзяи;

Возможна поддержка верстки при необходимости после завершения заказа;

ВСЕГДА сообщаю и исправляю мелочи в дизайне;

сообщаю и исправляю мелочи в дизайне; Реализация бесплатного адаптива при необходимости с макетов ПК;

Онлайн проверка сайта при необходимости;

Помогу сделать техническое задания;

ВСЕ ДЕЛАЮ В СРОКИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ И РАНЬШЕ;

Адекватная цена

e-mail:

telegram: https://t.me/maksymluts