Здравствуйте! Нужна верстка сайта с последующей интеграцией на wordpress
Wordpress - верстка и функционал большого проекта
Нужно сделать верстку и функционал большого крупного сайта visasam.ru по моему ТЗ.
ТЗ прилагаю. Просьба прочитать ТЗ сначала и отвечать по существу и рассчитывать свои силы и время.
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