Wordpress - верстка и функционал большого проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок2655 просмотров

Нужно сделать верстку и функционал большого крупного сайта visasam.ru по моему ТЗ.

ТЗ прилагаю. Просьба прочитать ТЗ сначала и отвечать по существу и рассчитывать свои силы и время.

WordPress
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