Нужно разверстать 10 страниц уже имеющегося проекта, часть из них новые часть переделка старых страничек. есть как новые псд, так и псд и хтмл этого проекта. Пишите сроки и сумму в рублях.
Верстка сайта на Joomla
Добрый день, дизайн во вложение. Нужна верстка на Joomla + JBzoo (это в приоритете, но если работаете с чем то другим пишите предложения) + формы на RsForm
Вот пример исполнения подобного сайта так же на JBzoo (только у нас подробное описание товара будет не во всплывающем окне) – clck.ru/PeXM9
Жду предложений по стоимости и по срокам.
Заявки фрилансеров
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