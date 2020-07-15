Верстка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок2744 просмотра

Добрый день, дизайн во вложение. Нужна верстка на Joomla + JBzoo (это в приоритете, но если работаете с чем то другим пишите предложения) + формы на RsForm

Вот пример исполнения подобного сайта так же на JBzoo (только у нас подробное описание товара будет не во всплывающем окне) – clck.ru/PeXM9 

Жду предложений по стоимости и по срокам.

Joomla
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seregapr
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