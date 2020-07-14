Настройка станицы на вордпресс

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Закрыт12 заявок2682 просмотра

Нужно настроить страницу на вордпресс. шорткоды, слайдеры и пр.

кто умеет пишите поработаем.

О цене договоримся.

WordPress
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blackgold
Сергей 
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