Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP

Если вы ищите настоящего профессионала в своем деле, дальше можете не искать - вы его нашли! В работе очень ответственен и исполнителен, в общении приятен. Несмотря на то, что с нашей стороны было не совсем четкое тз, что в процессе работы привело к некоторым корректировкам и дополнениям, Сергей с мужеством все это выдержал! Хочется сказать большое человеческое спасибо за хорошее исполнение заказа! Все выполнено четко (даже в админке все по полочкам разложено, а верстке я вообще молчу- красота!). В общем, смотрю на его работу и слезы счастья вытираю)