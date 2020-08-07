Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP

$236
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок654 просмотра

Добрый день! Необходимо сверстать и натянуть сайт на WP, обеспечить необходимый рабочий функционал:

  • Верстка+ натяжка
  • перенос на хостинг+ подключение домена и ssl сертификат установка,
  • калькулятор,
  • подбор по параметрам в каталоге ( как тут https://zabor3d.ru/product-category/paneli/ )
    В дизайне этого блока нет, он должен располагаться слева в каталоге по типу как в ссылке
  • формы заявки и звонка (мы перезвоним за 28 сек).
  • наполнение - мы сами)
Алгоритм калькулятора тут https://docs.google.com/document/d/1DbN7Z038bO0Ovryld734NxgshSBPohPXJKlzKeCq4Bw/editДизайн тут: https://drive.google.com/drive/folders/11DtvXnkQZj0K0wBiVp4gtqUpex6Mp3XF
WordPress
5 лет назад
fora85
Анна 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 минут назад
5 лет назад
$236
10 дней
Escrow
Если вы ищите настоящего профессионала в своем деле, дальше можете не искать - вы его нашли! В работе очень ответственен и исполнителен, в общении приятен. Несмотря на то, что с нашей стороны было не совсем четкое тз, что в процессе работы привело к некоторым корректировкам и дополнениям, Сергей с мужеством все это выдержал! Хочется сказать большое человеческое спасибо за хорошее исполнение заказа! Все выполнено четко (даже в админке все по полочкам разложено, а верстке я вообще молчу- красота!). В общем, смотрю на его работу и слезы счастья вытираю)
Отлично поработали, оплата в срок. Рад сотрудничеству!

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