Есть текст (тексты) Нужно отредактировать по сервису "Тургенев"

Данный текст про СЕО. с моего сайта личного. Нужно пригладить красиво.

Ну и чтобы читался хорошо, и добавить кое-какие слова ещё из моего списка. Чтобы было совсем хорошо.

Кто-то что-то может предложить?

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