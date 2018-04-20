Есть текст (тексты) Нужно отредактировать по сервису "Тургенев"

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки163 просмотра
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Данный текст про СЕО. с моего сайта личного. Нужно пригладить красиво.

Ну и чтобы читался хорошо, и добавить кое-какие слова ещё из моего списка. Чтобы было совсем хорошо.

Кто-то что-то может предложить?

Ваша цена за 1000 знаков. Если нетрудно , пишите нормальную цену, чтобы я Вас не выкидывал сразу из проекта.

6 лет назад
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
6 лет назад
$11
2 дня
Всё сделано на совесть. По моей просьбе проверено дополнительно ещё в одном сервисе. Голос приятный ))))) Если фото не врёт ,лицо очень приятное )))) Но это частности)))) А главное- всё чётко и так как мне надо.
Спасибо большое за теплый отзыв. Удачи вашему бизнесу и хороших фрилансеров. Рекомендую всем!