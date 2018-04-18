Корректор-копирайтер на медицинскую тематику

Редактирование и КорректураЗакрыт12 заявок230 просмотров
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Необходимо проанализировать тексты на сайте, скорректировать и наполнить недостающие разделы.

Два больших сайта по медицинской тематике. 

Нужен специалист с опытом работы медицинской тематикой

6 лет назад
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад