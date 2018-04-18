Набор текста в EXEL с рукописного

Данный текст про СЕО. с моего сайта личного. Нужно пригладить красиво. Ну и чтобы читался хорошо, и добавить кое-какие слова ещё из моего списка. Чтобы было совсем хорошо. Кто-то что-то может предложить? Ваша цена за 1000 знаков. Если ...