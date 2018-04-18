Редактор на сайт по медицине

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Редактор на работу над 400-ми статьями для проекта по медицине.

Обязанности:

  • Поиск новых авторов (либо работа со своей командой).
  • Работа с авторами.
  • Проверка текста (раскрытие темы, читаемость, грамотность, SEO, оформление)
Оплата:

15 рублей за 1000 СПБ раз в неделю.

6 лет назад
AntoZ
Антон 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад