Набор текста

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки127 просмотров
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Необходимо переписать текст с формулами из картинок в формате .png в формат microsoft word 2003.

6 лет назад
guest_15243987303537
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад