Проверить верстку переведенных чертежей

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок461 просмотр
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Есть 52 одностраничных чертежа в PDF, переведенных с английского на русский. Нужно проверить:

→ общее соответствие оригиналу (путем сравнения с оригинальными PDF): нет ли выпусков, непереведенного текста и  т. д.

→ верстку чертежей: отсутствие обрезанного текста, выступающего за края текста и т. д.

Собственно качество перевода проверять не требуется. Другими словами, вы должны выполнить более общую корректуру.

Сдать нужно файлы PDF, где проблемы помечены примечаниями.

Сроки: начало ориентировочно — 27.04.2018; завершение — 02.05.2018.

6 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Svetlana1212
Светлана 
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$120
3 дня
Отзыв недоступен.
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