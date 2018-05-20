Проверить верстку переведенных чертежей

Есть 52 одностраничных чертежа в PDF, переведенных с английского на русский. Нужно проверить:

→ общее соответствие оригиналу (путем сравнения с оригинальными PDF): нет ли выпусков, непереведенного текста и т. д.

→ верстку чертежей: отсутствие обрезанного текста, выступающего за края текста и т. д.

Собственно качество перевода проверять не требуется. Другими словами, вы должны выполнить более общую корректуру.

Сдать нужно файлы PDF, где проблемы помечены примечаниями.

Сроки: начало ориентировочно — 27.04.2018; завершение — 02.05.2018.