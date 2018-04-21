Требуются корректоры

Задача: - вычитка отредактированных текстов, устранение орфографических и пунктуационных ошибок; - исправление недостатков стилистического характера; - обеспечение правильности написания и унификация терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений; - устранение неправильной разбивки текста на абзацы. Оплата: 5 грн (10 рублей) / 1к ...
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Нужен опытный корректор, оплата 10 рублей за 1000 знаков. Подавая заявку пишите сразу скайп.
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