Требуются корректоры

$10
Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки327 просмотров
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Нужен опытный корректор, оплата 10 рублей за 1000 знаков. Подавая заявку пишите сразу скайп. 

6 лет назад
natka_1988
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
2 года назад