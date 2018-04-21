Требуются корректоры

Компания разработчик (КР) разработала моб. приложение(МП) для транспортной компании-компании заказчика(КЗ) по контролю за работой грузовиков, через МП.С МП работает водитель из КЗ. При внедрении, КЗ будет обращаться в КР, как в процессе внедрения, так и ...