Корректура текста книги на Английском языке

Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Корректура текста книги после переводчика и редактора, на Английском языке. 

710 тыс - символов 

40р - 1000 симв. 

6 лет назад
gsback
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад