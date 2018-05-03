Необходимо вычитать и проверить около 150 текстов

$100
Редактирование и КорректураЗавершен44 заявки558 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

- вычитка отредактированных текстов, устранение орфографических и пунктуационных ошибок;

- исправление недостатков стилистического характера;

- обеспечение правильности написания и унификация терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений;

- устранение неправильной разбивки текста на абзацы.

Оплата:

5 грн (10 рублей) / 1к символов с пробелами.

Откорректированные работы будут выборочно проверятся в сервисах turgenev.ashamanov.com и orfogrammka.ru

6 лет назад
Work-And-Work
Олег 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sokollusy
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
10 дней
Людмила ответственно и качественно подошла к выполнению работы. Рекомендую.
Серьезный, надежный работодатель. Ставит четкие задачи, на протяжении всего периода работы обеспечивает информационную поддержку. Требования адекватные, оплата своевременная. Рекомендую.