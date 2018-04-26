Грамматическая и орфограф. проверка текста (юридический договор)

Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется проверить договор на наличии грамматических и орфографических ошибок, текст на русском, специлаьной терменалогии нет, договор по it услугам.

Ожидаю от вас цену за 1000 знаков

6 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$1
1 день
Оксана очень приятный человек и профессионал своего дела, очень рекомендую ее всем заказчикам!
Очень приятно сотрудничать!