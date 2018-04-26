Нужна услуга редактуры текстов

Нужна редактура 10 текстов. Тексты на сайт о заведениях города - краткое описание заведений. Я пишу наброски, с ошибками, как угодно. Хотя, в принципе, я пишу достаточно неплохо. Бывает и хуже) Но нет времени и желания расписывать, проверять ошибки и доводить до идеала тексты. Вот для этой задачи мне и нужны услуги редактора. Нужно привести текст в хороший вид, исправить ошибки, пунктуацию, иногда немного разбавить для объема, но не водой, а по существу. Обьем текста не так критичен, как его качество. В целом ничего сложного. Для начала несколько текстов, оплата за текст. Объем каждого текста от 1500 до 2000 збп.