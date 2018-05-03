Редактирование текста

Приятно иметь дело с заказчиком, который подходит к делу, продумывая все детали, не только со своей стороны, но и со стороны исполнителя. Сотрудничество было успешным по всем направлениям. Благодарю за проект. Буду рада новым заказам. Желаю творческих успехов.