Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок227 просмотров
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Есть инструкция на английском языке с картинками. Нужно перевести текст в инструкции с сохранением в точности оформления. Материал вышлю выбранному исполнителю.

6 лет назад
guest_15250963976817
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dyimka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Результат работы превосходный. Не смотря на сложность оформления оригинальной инструкций (много картинок и текста наложенного на графику) работа выполнена на высшем уровне. Перевод также выполнен без ошибок. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно иметь дело с заказчиком, который подходит к делу, продумывая все детали, не только со своей стороны, но и со стороны исполнителя. Сотрудничество было успешным по всем направлениям. Благодарю за проект. Буду рада новым заказам. Желаю творческих успехов.