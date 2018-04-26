Автоматизировать договор

Необходимо оформить список литературы и сноски в ВКР по методичке, около 80 сносок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Имеем документ Word юридического характера. Крайне опасно, если кто-нибудь что-то в нем не так отредактирует. Нужно защитить документ от редактирования. Сделать форму (я думаю типа VBA что-то) для ввода ключевых значений типа дата, фио и т.п., которые по окончании ввода в форму будут автоматически вставляться в документ. Далее документ можно отправить на печать. В документе много пунктов и подпунктов. Конечный вариант пока до конца не ясен, но однозначно, в зависимости от того что мы вводим в форму, какие-то пункты будут менять свое значение. Это еще согласовывается. Так что заказ будет время от времени дорабатываться. Срок выполнения - 2 дня.
*Не факт что все это получится реализовать на базе Word'а, хотя желательно. Так что не против встречных предложений.
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