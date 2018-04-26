Оформить сноски и список литературы по методичке

Редактирование и КорректураЗакрыт12 заявок345 просмотров
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Необходимо оформить список литературы и сноски в ВКР по методичке, около 80 сносок.

6 лет назад
savel19
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад