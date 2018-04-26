Редактировать текст - убать заспамленность, сделав текст читабельнее.

Редактирование и КорректураЗакрыт48 заявок395 просмотров
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Есть тексты, немного коряво написанные и местами переспамленные. Нужно откорректировать для приятного чтения.

Объем порядка 50 тыс знаков.

Жду предложений по цене.

6 лет назад
gondurambler
Александр 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад