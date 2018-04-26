Перепечатать текст из программы в формат word. +/- 7000символов, а именно 3 статьи. Тематика новостная (технологии, наука) За скорость готов доплатить, при качественно выполненной работе готов работать на постоянно основе!
Корректор/редактор для статей медицинской тематики
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Здравствуйте. Требуется вычитка статей примерно на 30к символов. С вас потребуется вычитывать и исправлять ошибки в текстах (как орфографические и пунктуационные, так и смысловые и стилистические).
Оплата яндекс деньги, 15 рублей за 1000 символов без пробелов.
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