Корректор/редактор для статей медицинской тематики

Редактирование и КорректураЗакрыт20 заявок347 просмотров
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Здравствуйте. Требуется вычитка статей примерно на 30к символов. С вас потребуется вычитывать и исправлять ошибки в текстах (как орфографические и пунктуационные, так и смысловые и стилистические).

Оплата яндекс деньги, 15 рублей за 1000 символов без пробелов.

6 лет назад
zaschto
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад