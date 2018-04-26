Напечатать текст (можно в Microsoft блокноте)
Необходимо вычитать и проверить около 150 текстов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
- вычитка отредактированных текстов, устранение орфографических и пунктуационных ошибок;
- исправление недостатков стилистического характера;
- обеспечение правильности написания и унификация терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений;
- устранение неправильной разбивки текста на абзацы.
Оплата:
5 грн (10 рублей) / 1к символов с пробелами.
Откорректированные работы будут выборочно проверятся в сервисах turgenev.ashamanov.com и orfogrammka.ru
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