Исправление некоторых помарок, сделанных при автоматическом переводе текста. Есть четко описанный алгоритм работы. Занимает несколько часов. Оплата не высокая. Только как подработка для студентов. Спасибо
Задания на Май 2018 (Набрать текст из PDF в Word)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посмотрите пожалуйста по ссылке какие задания сможете выполнить и напишите цену
Набрать текст из PDF в Word https://yadi.sk/d/3wf5gHue3SmRDD
В названии файла в скобках указаны страницы которые нужно набирать в ворде, если страницы не указаны, значит набирать всё что есть в этом документе pdf
где-то в методичках есть графики или рисунки, их можно вставить в виде фото (скриншотом из pdf), набирать и чертить их не надо, а вот формулы желательно набирать вручную
сдавать готовые можно частями по мере выполнения, я также частями буду оплачивать уже готовые работы
задание не срочное, могу подождать 1 – 2 месяца
Чтобы я мог быстрее определиться с выбором исполнителя, указывайте пожалуйста в комментариях вашу цену и срок выполнения.
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