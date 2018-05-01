Задания на Май 2018 (Набрать текст из PDF в Word)

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Набрать текст из PDF в Word  https://yadi.sk/d/3wf5gHue3SmRDD

В названии файла в скобках указаны страницы которые нужно набирать в ворде, если страницы не указаны, значит набирать всё что есть в этом документе pdf  

где-то в методичках есть графики или рисунки, их можно вставить в виде фото (скриншотом из pdf), набирать и чертить их не надо, а вот формулы желательно набирать вручную  

сдавать готовые можно частями по мере выполнения, я также частями буду оплачивать уже готовые работы  

задание не срочное, могу подождать 1 – 2 месяца 

Чтобы я мог быстрее определиться с выбором исполнителя, указывайте пожалуйста в комментариях вашу цену и срок выполнения.

6 лет назад
webfrelancer
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад