Распознать и набрать текст с 17 фотографий

Нужна редактура 10 текстов. Тексты на сайт о заведениях города - краткое описание заведений. Я пишу наброски, с ошибками, как угодно. Хотя, в принципе, я пишу достаточно неплохо. Бывает и хуже) Но нет времени и желания ...