Распознать и набрать текст с 17 фотографий

Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок331 просмотр
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Распознать и набрать текст с 17 фотографий

6 лет назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dyimka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Работа была выполнена как всегда очень быстро и качественно!
Сотрудничеством довольна. Все обязательства заказчиком выполнены. Рекомендую. Благодарю за проект.