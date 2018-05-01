Корректировка текста на русском

Здравствуйте. Требуется вычитка статей примерно на 30к символов. С вас потребуется вычитывать и исправлять ошибки в текстах (как орфографические и пунктуационные, так и смысловые и стилистические). Оплата яндекс деньги, 15 рублей за 1000 символов без пробелов.