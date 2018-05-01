Корректировка текста на русском

Редактирование и КорректураЗакрыт37 заявок485 просмотров
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Исправление некоторых помарок, сделанных при автоматическом переводе текста.

Есть четко описанный алгоритм работы.

Занимает несколько часов.

Оплата не высокая.

Только как подработка для студентов.

Спасибо

6 лет назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад