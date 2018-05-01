Корректировка текста на русском

Распознать и набрать текст с 17 фотографий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправление некоторых помарок, сделанных при автоматическом переводе текста.
Есть четко описанный алгоритм работы.
Занимает несколько часов.
Оплата не высокая.
Только как подработка для студентов.
Спасибо
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