Часть курсовой работы

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Тема курсовой: "Финансовое планирование как инструмент оценки влияния инвестиционного проекта на деятельность корпорации".

Дисциплина: Инвестиции

В курсовой работе-2 главы: теория и практика.Теорию клиент пишет самостоятельно, необходимо выполнить практическую часть к курсовой работе (вторую главу): необходим расчет дисконтированных доходов и расходов, ставки дисконтирования, показателей NPV, PI, DPBP, T. Организация любая. План работы в приложении.

Объем практической части 15 страниц. Оригинальность 70%.

Срок сдачи 24 апреля.

10 лет назад
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)