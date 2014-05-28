Курсовая работа по экономической теории

Предмет: Итальянский язык Тема: Вопросительные предложения в итальянском языке Тип: дипломная работа Объем: 60 листов Срок: 30.04.2014 Пожелания: Тема диплома должна быть связана с педагогикой. Должны быть в конце сводные таблицы (для мультимедиа представления)
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Необходимо написать курсовую работу по экономической теории
Тема курсовой работы «Занятость населения.»
Работу необходимо написать по моему плану. Это обязательное условие!!!
План:
Введение
1. Рынок труда на макроэкономическом уровне
1.1 Структура трудоспособного населения
1.2 Сегментация рынка труда
1.3 Равновесие на рынке труда
2 Занятость
2.1 Понятие и виды занятости
2.2 Характеристика занятости населения в России
3. Регулирование занятости
Заключение
Список использованных источников информации
Приложение
Методические указания по написанию курсовых работ.
Структурно курсовая работа должна состоять из введения, 2–3 глав, заключения, списка источников информации и приложения.
Во введении автор обосновывает актуальность и (или) причину выбора данной темы, цель и задачи, которые будут решены в процессе написания курсовой работы. По объему введение не должно превышать 1,5 – 2 страницы. Цель должна быть краткой. Задачи призваны конкретизировать цель исследования. Их может быть от 3 до 6–7.
В первой главе (по объему самой большой) рассматриваются сущность и теоретические основы исследуемого экономического явления (т.е. подходы к изучению явления и точки зрения представителей различных экономических школ и течений). Выявляются предпосылки и условия развития, структура (или классификация), показатели и экономическая значимость исследуемого явления или процесса. Устанавливается степень разработанности проблемы в научной среде.
Во второй главе отражаются характеристика состояния и динамика развития экономического явления в России и других странах в настоящее время (за последние 4–5 лет). Выявляются и оцениваются отклонения практики от теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции.
В третьей главе описываются способы устранения или ослабления действия негативных тенденций в развитии исследуемого экономического явления (процесса).
В заключении автор кратко излагает выводы, к которым пришел в процессе написания курсовой работы. Выводы должны представлять собой ответы на поставленные во Введении задачи. По объему заключение не должно превышать 1,5 – 3 страниц.
Список источников информации должен включать не менее 7 источников (названия книг, законодательных актов, статей, адреса сайтов Интернета). Периодическая литература должна быть представлена статьями за последние 2–3 года.
Приложение включает в себя громоздкие таблицы, схемы, диаграммы, которые не вошли в основной текст. Приложения не существуют автономно (т. е. самостоятельно, в отрыве от основного текста). В основном тексте обязательно должны быть ссылки на соответствующие приложения.
В тексте обязательно должны быть ссылки на соответствующие источники информации. В квадратных скобках указывается номер источника информации в списке источников информации. Желательно указывать и страницы. Например, [4, стр.12]
Оформляется курсовая работа в виде печатного текста, шрифтом № 14 и объемом 20 – 35 страниц. На титульном листе указывается тема курсовой работы и ее автор. Вторая страница курсовой работы представляет собой оглавление (содержание) работы. В нем приводятся названия глав и разделов и страницы, на которых они находятся. Каждая глава начинается с нового листа. Главы могут делиться на разделы. Названия источников информации в списке располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов. При описании статей обязательно указываются название, год и номер журнала (газеты или сборника) и страницы, где они опубликованы (прил.1).
Приложение 1.
Список использованной литературы.
Описание законодательных актов:
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. – 640 с.
Федеральный закон № 19-ФЗ от 02.02.2006. Закон о государственной поддержке малого предпринимательства.
Описание книг и учебников:
- при одном — трех авторах:
• Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2004.- 576 с.
• Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика.- СПб.: Питер, 2002. — 224 с.
- при числе авторов более трех:
Экономическая теория. Микроэкономика-1,2: Учебник/ под ред. Г.П. Журавлевой. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008.- 934 с.
Описание статьи из журнала или газеты:
• Лосев М. Золотая мышеловка // Популярные финансы.- 2008.- №8. — С.23–27.
• Карнова Н. «Нет» бедным, «да» богатым? Два подхода к борьбе с кризисом // Аргументы и факты.- 2008. — №48. – С.14.
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