Курсовая работа по экологии

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Предмет: Экология

Тема: Оценка экологического состояния определенной местности. Звенигородский район.

Тип: курсовая работа

Объем: 40 листов

Срок: 26.04.2014

Пожелания:

План.

1. введение (история области, герб, карта района)

2. климатические факторы

-сколько солнечной радиации приходится на территорию;

-сумма положительных температур;

-среднегодовая температура;

-температура самого теплого и самого холодного воздуха

-абсолютный минимум и абсолютный максимум температур;

продолжительность вегетационного периода;

-сумма осадков за год (по периодам)

-характер выпадения осадков;

-снежный покров (его средняя высота)

-среднее атмосферное давление ;

- ветровой режим (роза векторов)

- неблагоприятные явления природы (изморозь, туманы, град, землетрясения и т.д.)

-климатическая карта.

3. геологическое строение

-геологическая карта

4. Гидрологические и гидрогеологические условия

(реки, озера и т.д., подземные и грунтовые воды)

5. рельеф (моренный(красно-бурый с валунами), равнинный, холмисто-волнистый, пониженный, низины и т.д.)

6. почвенный покров

-какие почвы;

-почвообразующие породы;

-горные породы (при разрушении дают почвообразующие);

-содержание гумуса;

-кислотность и др. свойства;

- в городах-описание урбаноземов;

- почвенная карта.

7. растительность

-древесная, кустарниковая, травянистая.

-рудеральная.

- состояние растительности

-преобладающая растительность

-карта растительности

-диаграмма жизненных форм по Раункиеру

8. Животный мир

-описать виды животных, присущие исследуемому региону,

-составить пищевую цепь ( по любому региону России)

9. Острые экологические ситуации

- источники загрязнения (нанести на карту районуа)

-основные источники загрязнения атмосферы ;

-основные источники загрязнения гидросферы ;

-основные источники загрязнения почвогрунтов ;

10. загрязнение окружающей среды и здоровье населения

(основные заболевания и их взаимосвязь с предприятиями)

11. анализ экологического состояния территирии (как вывод отрицательного влияния по каждому пункту )

- определить степень деградации территории

-составить карту экологического состояния территории

12 Заключение

13 список используемой литературы

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 часов назад
10 лет назад
$40
3 дня
Большое спасибо за работу! Рекомендую Лиду как ответственного и добросовестного исполнителя!
Спасибо, работа оплачена в срок.