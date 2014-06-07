Курсовая работа по экологии

Предмет: Французский язык Тема: Неологизмы в современном французском языке (работа на французском) Тип: глава курсовой работы Объем: 8 листов Срок: 25.04.2014 Пожелания: В работе написаны уже 2 главы (1 и 3). Вышлю по запросу нужно сделать третью (она там под 2 ...
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Предмет: Экология
Тема: Оценка экологического состояния определенной местности. Звенигородский район.
Тип: курсовая работа
Объем: 40 листов
Срок: 26.04.2014
Пожелания:
План.
1. введение (история области, герб, карта района)
2. климатические факторы
-сколько солнечной радиации приходится на территорию;
-сумма положительных температур;
-среднегодовая температура;
-температура самого теплого и самого холодного воздуха
-абсолютный минимум и абсолютный максимум температур;
продолжительность вегетационного периода;
-сумма осадков за год (по периодам)
-характер выпадения осадков;
-снежный покров (его средняя высота)
-среднее атмосферное давление ;
- ветровой режим (роза векторов)
- неблагоприятные явления природы (изморозь, туманы, град, землетрясения и т.д.)
-климатическая карта.
3. геологическое строение
-геологическая карта
4. Гидрологические и гидрогеологические условия
(реки, озера и т.д., подземные и грунтовые воды)
5. рельеф (моренный(красно-бурый с валунами), равнинный, холмисто-волнистый, пониженный, низины и т.д.)
6. почвенный покров
-какие почвы;
-почвообразующие породы;
-горные породы (при разрушении дают почвообразующие);
-содержание гумуса;
-кислотность и др. свойства;
- в городах-описание урбаноземов;
- почвенная карта.
7. растительность
-древесная, кустарниковая, травянистая.
-рудеральная.
- состояние растительности
-преобладающая растительность
-карта растительности
-диаграмма жизненных форм по Раункиеру
8. Животный мир
-описать виды животных, присущие исследуемому региону,
-составить пищевую цепь ( по любому региону России)
9. Острые экологические ситуации
- источники загрязнения (нанести на карту районуа)
-основные источники загрязнения атмосферы ;
-основные источники загрязнения гидросферы ;
-основные источники загрязнения почвогрунтов ;
10. загрязнение окружающей среды и здоровье населения
(основные заболевания и их взаимосвязь с предприятиями)
11. анализ экологического состояния территирии (как вывод отрицательного влияния по каждому пункту )
- определить степень деградации территории
-составить карту экологического состояния территории
12 Заключение
13 список используемой литературы
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