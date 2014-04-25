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Курсовая работа на французском языке (2 глава)
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Предмет: Французский язык
Тема: Неологизмы в современном французском языке (работа на французском)
Тип: глава курсовой работы
Объем: 8 листов
Срок: 25.04.2014
Пожелания:
В работе написаны уже 2 главы (1 и 3). Вышлю по запросу
нужно сделать третью (она там под 2 номером)+заключение, библиография.
PS. примеры неологизмов желательно с 1990 года!
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