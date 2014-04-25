Курсовая работа на французском языке (2 глава)

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Предмет: Французский язык

Тема: Неологизмы в современном французском языке (работа на французском)

Тип: глава курсовой работы

Объем: 8 листов

Срок: 25.04.2014

Пожелания:

В работе написаны уже 2 главы (1 и 3). Вышлю по запросу

нужно сделать третью (она там под 2 номером)+заключение, библиография.

PS. примеры неологизмов желательно с 1990 года!

10 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад