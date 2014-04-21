Дипломная работа по экономике

$500
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Дисциплина: Внешнеэкономическая деятельность

Тема: Управление качеством медицинских услуг. На примере городской центральной больницы.

Объем работы: 70 стр.

Оригинальность текста: 70%

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10 лет назад
elena1991
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад