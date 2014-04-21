Дипломная работа по экономике

Тема: Строительство проектного института .... Объем работы: 110-120 стр. Оригинальность текста: 60-70% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!
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Дисциплина: Внешнеэкономическая деятельность
Тема: Управление качеством медицинских услуг. На примере городской центральной больницы.
Объем работы: 70 стр.
Оригинальность текста: 70%
Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения.
Готова ответить на все ваши вопросы, пишите!
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