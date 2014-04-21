Доделать диплом.

Дисциплина: Внешнеэкономическая деятельность Тема: Управление качеством медицинских услуг. На примере городской центральной больницы. Объем работы: 70 стр. Оригинальность текста: 70% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готова ответить на все ваши вопросы, пишите!
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Здравствуйте.
Нужно полностью написать 1 и 3 главу + доделать 2-ю главу.
Тема работы: Совершенствование системы подбора-отбора персонала на примере организации.
Общий объем диплома: 100-120 стр.
От клиента: Добрый день! Высылаю требования по дипломной работе, а также 2 главу Документ " 2 глава"- к нему были следующие рекомендации преподавателя: 1. Рис 3 нечитаем, разбейте на несколько по группам деятельности; 2. Глава слишком большая, необходимо уменьшить %% на 10. Попробуйте ужать рассуждения, Ваш целевой показатель 100-120 страниц вся работа с приложениями и прочим. 3. Отсутствуют цитаты, сомневаюсь, что все содержимое главы Вы придумали сами. Сразу делайте цитаты, иначе потом контроль не пройдете, Вам это не надо. 4. При анализе персонала не хватает анализа эффективности его использования, добавьте показатели средней з/п, выручки и прибыли на 1 работающего (можно вместо выручки использовать показатель добавленной стоимости - выручка минус стоимость материалов, расходов на их доставку до организации и стоимости расходов на субподряд - он позволит соотносить направления деятельности более объективно) соотношение средней з/п с показателями выручки (ДС) и прибыли на 1 работающего в подразделении позволит выяснить долю з/п в ДС и генерацию прибыли расходами на оплату труда. Различные соотношения могут дать дополнительные выводы по системе и направления для изменений. Документ GLAVA_2 исправленный- это 2 глава, которую попытались исправить по рекомендациям руководителя, но которую еще руководитель не успел проверить, считаю что её еще нужно доработать. Что касается 3 главы, были такие рекомендации руководителя: подбирают-отбирают может и неплохо, просто требования по должностям отсутствуют, потому отбирают кого попало, в перечень мероприятий по 3 главе подумайте, может стоит разработать матрицу компетенций по должностям ( в том числе и по вопросам принадлежности к культуре организации), заодно пересмотреть вознаграждение..
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