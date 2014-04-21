Тема - Кредитные риски коммерческих банков срок - 9 Мая вся работа. 23 Апреля 1 глава 1 Мая - 2 глава 7 Мая вся работа 8 Мая будут корерктировки к дипломной 9 Мая сдача работы План утвержден,только в 3 главе ...
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Нужна помощь в выполнении части работы по региональной экономике: Анализ внутренней среды рынка транспортно-логистических услуг России, по пунктам, приведенным на фотографиях. Объем минимальный: нужны, в основном, цифры, таблицы и расчеты, текст по необходимости(чтоб было понятно где что). Срок выполнения 24.04.14.
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