Дипломная работа по кредитным рискам

Тема - Кредитные риски коммерческих банков

срок - 9 Мая вся работа.

23 Апреля 1 глава

1 Мая - 2 глава

7 Мая вся работа

8 Мая будут корерктировки к дипломной

9 Мая сдача работы

План утвержден,только в 3 главе там нужно название параграфов сформулировать правильно.

список литературы -

Абрамишвили Нели Руслановна

Воронова Наталья Степановна

Горбушина Светлана Геннадьевна

Дарушин Иван Александрович

Казанский Александр Вячеславович

Кальварский Георгий Владимирович

Канаев Александр Владимирович

Кащеева Елена Аркадьевна

Ковалев Виталий Валерьевич

Коршунов Олег Юрьевич

Кочергин Дмитрий Анатольевич

Лебедев Борис Маркович

Лукьянова Наталия Германовна

Львова Надежда Алексеевна

Соколов Борис Иванович

Сорокин Александр Иванович

Уланов Владимир Алексеевич

Халилова Миляуша Хамитовна

Эл.книги в приложении,другие нужно найти в интернете самостоятельно

авторская работа - 80 %

в приложении методичка (на фотографиях )скан не заработал) ),а также один электронный учебник нашего преподавателя

отправляю еще письмо лично преподавателю ("обязательно посмотреть"), где написано то, что нужно к работе. плюс моя курсовая работа (из которой нужно тоже материалы брать, в частности 2 главу (я написала об этом в письме преподавателю.

1 глава не очень нравится преподавателю, т.к. там определений почти нет, а нужно несколько., тоже об этом писала