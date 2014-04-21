Дипломная работа по кредитным рискам

Дисциплина: Внешнеэкономическая деятельность Тема: Управление качеством медицинских услуг. На примере городской центральной больницы. Объем работы: 70 стр. Оригинальность текста: 70% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готова ответить на все ваши вопросы, пишите!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема - Кредитные риски коммерческих банков
срок - 9 Мая вся работа.
23 Апреля 1 глава
1 Мая - 2 глава
7 Мая вся работа
8 Мая будут корерктировки к дипломной
9 Мая сдача работы
План утвержден,только в 3 главе там нужно название параграфов сформулировать правильно.
список литературы -
Абрамишвили Нели Руслановна
Воронова Наталья Степановна
Горбушина Светлана Геннадьевна
Дарушин Иван Александрович
Казанский Александр Вячеславович
Кальварский Георгий Владимирович
Канаев Александр Владимирович
Кащеева Елена Аркадьевна
Ковалев Виталий Валерьевич
Коршунов Олег Юрьевич
Кочергин Дмитрий Анатольевич
Лебедев Борис Маркович
Лукьянова Наталия Германовна
Львова Надежда Алексеевна
Соколов Борис Иванович
Сорокин Александр Иванович
Уланов Владимир Алексеевич
Халилова Миляуша Хамитовна
Эл.книги в приложении,другие нужно найти в интернете самостоятельно
авторская работа - 80 %
в приложении методичка (на фотографиях )скан не заработал) ),а также один электронный учебник нашего преподавателя
отправляю еще письмо лично преподавателю ("обязательно посмотреть"), где написано то, что нужно к работе. плюс моя курсовая работа (из которой нужно тоже материалы брать, в частности 2 главу (я написала об этом в письме преподавателю.
1 глава не очень нравится преподавателю, т.к. там определений почти нет, а нужно несколько., тоже об этом писала
- Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужно полностью написать 1 и 3 главу + доделать 2-ю главу. Тема работы: Совершенствование системы подбора-отбора персонала на примере организации. Общий объем диплома: 100-120 стр. От клиента: Добрый день! Высылаю требования по дипломной работе, а также 2 главу ...Закрыт10 лет назад
- $500
Тема: Строительство проектного института .... Объем работы: 110-120 стр. Оригинальность текста: 60-70% Прошу вас рассмотреть проект на возможность выполнения. Готов ответить на все ваши вопросы, пишите!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Предмет: Экология Тема: Оценка экологического состояния определенной местности. Звенигородский район. Тип: курсовая работа Объем: 40 листов Срок: 26.04.2014 Пожелания: План. 1. введение (история области, герб, карта района) 2. климатические факторы -сколько солнечной радиации приходится на территорию; -сумма положительных температур; -среднегодовая температура; -температура ...Завершен10 лет назад
Предмет: Французский язык Тема: Неологизмы в современном французском языке (работа на французском) Тип: глава курсовой работы Объем: 8 листов Срок: 25.04.2014 Пожелания: В работе написаны уже 2 главы (1 и 3). Вышлю по запросу нужно сделать третью (она там под 2 ...Закрыт10 лет назад
- $45
Необходимо написать курсовую работу по экономической теории Тема курсовой работы «Занятость населения.» Работу необходимо написать по моему плану. Это обязательное условие!!! План: Введение 1. Рынок труда на макроэкономическом уровне 1.1 Структура трудоспособного населения 1.2 Сегментация рынка труда 1.3 Равновесие на рынке труда ...Завершен10 лет назад
Предмет: Итальянский язык Тема: Вопросительные предложения в итальянском языке Тип: дипломная работа Объем: 60 листов Срок: 30.04.2014 Пожелания: Тема диплома должна быть связана с педагогикой. Должны быть в конце сводные таблицы (для мультимедиа представления)Закрыт10 лет назад
Реферат Маркузе "Одномерный человек" На примере речи политика найти признаки одномерности, опираясь на труд Маркузе "Одномерный человек"Завершен10 лет назад
- $250
Необходимо написать дипломную работу по специальности "Иностранные языки". Пишите сюда, отвечу сразуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема курсовой: "Финансовое планирование как инструмент оценки влияния инвестиционного проекта на деятельность корпорации". Дисциплина: Инвестиции В курсовой работе-2 главы: теория и практика.Теорию клиент пишет самостоятельно, необходимо выполнить практическую часть к курсовой работе (вторую главу): необходим расчет дисконтированных ...Закрыт10 лет назад