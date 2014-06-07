Курсовая по праву

Предмет: Право Социального Обеспечения

Тема: Реализация права на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Тип: курсовая работа

Объем: 26 листов

Срок: 26.04.2014

Пожелания:

Сноски должны начинаться с единицы; нужно выделить жирным: актуальность, задачи и цели; должно быть 2 главы по 3 пункта в каждой главе; после каждой главы нужен вывод; должны быть материалы судебной практики; нумерация страниц в верхнем правом углу