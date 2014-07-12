Курсовая по аудиту (6126)

Предмет: Французский язык Тема: Неологизмы в современном французском языке (работа на французском) Тип: глава курсовой работы Объем: 8 листов Срок: 25.04.2014 Пожелания: В работе написаны уже 2 главы (1 и 3). Вышлю по запросу нужно сделать третью (она там под 2 ...