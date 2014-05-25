Курсовая по экономике

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четверг край.курсовая работа на 30 страниц .Нужно 90% оригинальности.тема-Распределине доходов между семьями и черта бедности. 3 главы!

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
elymira
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$45
2 дня
спасибо за курсовую
С Вячеславом имею дело не в первый раз. Рекомендую к сотрудничеству.
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