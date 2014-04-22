Дипломная работа - налоги и налогообложение

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дипломная работа

налоги и налогообложение

тема: налогообложение некоммерческих организаций в России и За рубежом

работа содержит: теория и практика

требования: согласно методическим указаниям

кол-во страниц: 95

шрифт, инт.:14, 1.5

кол-во источников: 35 -40

сноски: подстрочные

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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