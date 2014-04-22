Управленческий учет, курсовая работа

Необходимо написание курсовой работы по управленческому учету.

Общий объем 35 страниц.

Требования стандартные - вышлю.

Изложение должно быть лаконичное, без воды.

Тему можно выбрать любую из 70 предлагаемых тем.

Источники нужно использовать за последние 7-8 лет.

При необходимости, внесение коррективов в работу обязательно.