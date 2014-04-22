Дипломная по эконом.информат. Языки:делфи, 1С, С+

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Дипломная работа. Языки программирования: делфи, 1С, С+. Функции программы:

1. расчет себестоимости;

2. расчет рисков непредвиденных затрат;

3. расчет рентабельности и суммы при которой; грузоперевозки будут прибыльны;

4. планирование и отчет по затратам;

5. помимо стандартных 5 моделей транспорта возможность добавления пользователем новых;

6. отчеты по месяцам (затраты и прибыль).

Есть практика - http://gfile.ru/a5eUZ

Тема в файле

Это пример диплома на базе 1С http://gfile.ru/a7q1K

Это требования к диплому и доп.материалы http://gfile.ru/a4rQy

СРОЧНАЯ. СРОК ДО КОНЦА АПРЕЛЯ

10 лет назад
5otlichnik
Наталия 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад